Природные пожары общей площадью более 100 га ликвидировали в Тюменской области за сутки

ТЮМЕНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Десять природных пожаров на общей площади более 100 га ликвидировали за сутки в Тюменской области, сообщил региональный оперативный штаб.

"Возникшие пожары за последние сутки: шесть лесных пожаров на общей площади 68,9 га, три ландшафтных пожара на общей площади 37,15 га. За сутки ликвидировано семь лесных пожаров на площади 71,8 га, три ландшафтных пожара на площади 37,15 га", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе добавили, что всего в регионе действуют десять лесных пожаров.

В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим - запрещено разведение костров, сжигание сухой травы, мусора на территориях садоводческих и огороднических товариществ, в лесу. Двадцать пятого августа в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности), в Уватской авиазоне - III класс пожарной опасности (средняя степень пожарной опасности).