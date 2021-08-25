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Лесные пожары в России

К тушению лесных пожаров в Марий Эл привлекут более 500 человек и 105 единиц техники

Режим ЧС действует на территории региона с 19 августа

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Более 500 человек, четыре вертолета и 105 единиц техники привлекут для тушения лесных пожаров в Марий Эл, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На 25 августа запланировано привлечение четырех вертолетов. Силы и средства, планируемые к привлечению, составляют 544 человека и 105 единиц техники, из них от МЧС 197 человек, 28 единиц техники", - сказали и в МЧС.

Лесной пожар в Марий Эл, угрожавший нескольким населенным пунктам, удалось локализовать 24 августа.

С 19 августа на территории Марий Эл введен режим ЧС в лесах регионального характера, установлен региональный уровень реагирования. Зонами ЧС определены Медведевский и Звениговский муниципальные районы. На базе главного управления МЧС России по Марий Эл развернут оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Основные силы направлены на локализацию очагов пожара и защиту населенных пунктов Сосновый Бор, Студенка и Шап.

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РоссияЛесные пожары в РоссииМарий Эл
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