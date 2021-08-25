В Свердловской области за сутки ликвидировали 12 лесных пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Двенадцать природных пожаров ликвидировано за сутки в Свердловской области. На данный момент в регионе действует более 50 лесных пожаров, сообщил областной департамент информационной политики в среду.

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"В Свердловской области спасатели продолжают борьбу с природными пожарами. В регионе действует 51 природный пожар, из них локализовано 24. За сутки ликвидировано 12 пожаров", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, самые крупные возгорания зафиксированы в Первоуральском городском округе (914,9 га), в Пышминском городском округе (3,1 тыс. га) и в Ревдинском городском округе (302,5 га).

"Правительство Свердловской области оказывает необходимую поддержку, предоставляет технику и оборудование для тушения природных пожаров. Особое внимание уделяется защите населенных пунктов. Ситуация находится на контроле губернатора Евгения Куйвашева", - цитирует департамент первого заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского.

В тушении пожаров задействовано 429 сотрудников лесоохраны, 309 представителей МЧС, 239 единиц техники, в том числе 48 пожарных машин, 14 бульдозеров, 46 тракторов.

24 августа из-за природного пожара около горы Волчиха недалеко от городов Ревда и Первоуральск была временно перекрыта федеральная трасса Пермь - Екатеринбург. По данным властей, площадь пожара составляла 50 га, для тушения были привлечены авиация и пожарные поезда. По данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны площадь лесных пожаров в Сверловской области составляет 5 620 га.