Повышение уровня грунтовых вод замедлило сход подтоплений в Еврейской автономной области

ТАСС, 25 августа. Повышение уровня грунтовых вод замедлило сход паводка с территории Еврейской автономной области (ЕАО). За сутки вода сошла только с шести из 489 приусадебных участков и четырех участков дорог. В зоне подтопления остаются 93 жилых дома, шесть социально значимых объектов и 14 450 га сельскохозяйственных земель, сообщили ТАСС в пресс-службе территориального управления МЧС.

"В 19 населенных пунктах подтоплено: 93 жилых дома (за сутки - ноль), в которых проживают 210 человек, в том числе 41 ребенок; два объекта топливно-энергетического комплекса (за сутки - ноль); шесть подвальных помещений социально значимых объектов (за сутки - ноль); 489 приусадебных участков (вода сошла с 14 участков, но в зоне подтопления оказались восемь других); 2 345 участков садовых некоммерческих товариществ (за сутки - ноль); 41 участок автомобильных дорог (за сутки - четыре); два автомобильных моста (за сутки - ноль); 14 450 га сельскохозяйственных земель (за сутки - ноль)", - сообщили в пресс-службе, отметив, что уровень реки Амур снижается, однако вода не уходит из-за переувлажнения почвы.

В автономии продолжает работать пункт временного размещения граждан, там находятся девять человек, в том числе один ребенок. Готовы к приему эвакуируемого населения еще семь пунктов временного размещения общей вместимостью 361 человек.

"В настоящее время наблюдается повышение уровня грунтовых вод. В целях предотвращения их негативного воздействия на определенные территории и объекты на территориях Смидовичского и Ленинского районов работает 10 насосных групп, которые производят откачку воды из затонов за пределы дамбы в Амур. В проведении аварийно-восстановительных работ на территории автономии задействована группировка общей численностью больше 300 человек, почти 60 единиц техники", - сообщил начальник Главного управления МЧС России по ЕАО Роман Бойко.

Спасатели продолжают оказывать адресную помощь населению и контролировать состояние гидротехнических сооружений. В области продолжается работа оценочных комиссий по оказанию социальной поддержки гражданам, оказавшимся в зоне чрезвычайной ситуации. Обработано больше 300 заявлений.

Правительственная комиссия РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 13 августа ввела режим ЧС федерального характера реагирования в ЕАО из-за паводков, ранее в автономии был введен режим ЧС регионального уровня.