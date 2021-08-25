Ограничение движения грузовиков на трассах в Челябинской и Курганской областях продлили

ЧЕЛЯБИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Временное ограничение на движение тяжеловесного транспорта на автодорогах федерального значения в Челябинской и Курганской областях продлено до вечера среды в связи с жарой - ожидается температура воздуха более 32 градусов выше нуля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Южный Урал".

Ранее ТАСС сообщал о введении ограничений до вечера вторника.

"На федеральных трассах вновь продлены ограничения движения тяжеловесного транспорта из-за жары. В связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха свыше плюс 32 градусов вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей: М-5 "Урал" на участке км 1549 - км 1871, М-5 "Урал", подъезд к городу Екатеринбург, на участке км 11 - км 130, А-310 (Челябинск - Троицк) на участке км 16 - км 146, Р-254 "Иртыш" на участке км 13 - км 55 в Челябинской области, на участке км 55 - км 465 в Курганской области и на участке км 00 - км 91, подъезд к Тюмени, Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган) на участке км 125 - км 356 в Курганской области. Ограничение вводится 25 августа с 12:00 до 19:00 (10:00-17:00 мск)", - говорится в сообщении.

Подрядным организациям поручено организовать полив проезжей части, а совместно с подразделениями ГИБДД - осуществить распорядительно-регулировочные действия.