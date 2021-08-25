В Кемерове разыскивают пропавшую в июле 16-летнюю девочку

КЕМЕРОВО, 25 августа. /ТАСС/. Следственный комитет в Кузбассе возбудил уголовное дело по факту пропажи 16-летней девочки из Кемерова, которая ушла из дома в середине июля и до сих пор не вернулась. В правоохранительные обратились обучавшие пропавшего ребенка педагоги, сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ.

"Ранее девочка уходила из дома, однако через несколько дней она возвращалась сама либо родители находили. В связи с этим на этот раз они сразу не стали обращаться в правоохранительные органы, пытались найти дочь своими силами. Перед началом учебного года педагоги учебного заведения, где обучается пропавшая девочка, решили посетить учеников. Узнав, что ученица пропала, они обратились в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Информации о местонахождении ребенка нет с 15 июля. Обстоятельства исчезновения девочки устанавливаются, известно, что она ушла из дома в вечернее время, когда все уснули.