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В Россоши ввели режим ЧС из-за отсутствия водоснабжения

В городе отсутствует вода уже четыре дня

ВОРОНЕЖ, 25 августа. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев ввел режим чрезвычайной ситуации в городе Россошь, где с утра воскресенья остаются без воды более 33 тыс. человек, 19 социальных учреждений и две больницы. Об этом Гусев сообщил в среду в своем Telegram-канале.

"По моему поручению с проблемой водоснабжения в Россоши прямо сейчас работает профильный зампред правительства области Сергей Честикин. Он уже на месте аварии. Вводим в городе режим ЧС", - сообщил Гусев.

В воскресенье утром в городе Россошь Воронежской области из-за провала грунта и аварии на канализационном коллекторе был отключен главный водозабор, без воды остались 33 153 человека, это более половины жителей города. В настоящее время без воды остаются 300 многоквартирных домов, 19 социальных учреждений, две больницы, в городе прекратили работу все детские сады. В городе определены десятки точек, куда жителям доставляется вода.

В понедельник в реке Россошь из-за сброса канализационных стоков была зафиксирована гибель рыбы.

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