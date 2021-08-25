Грузовой паром сняли с мели на Волгоградском водохранилище

ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Грузовой паром "Марш Славянки" сняли с мели на Волгоградском водохранилище. Работа переправы возобновлена, сообщили в среду в пресс-службе администрации Волгоградской области.

В ночь на 24 августа грузовой паром, на котором находились 27 человек, три легковых автомобиля и 11 грузовых, груженных арбузами, сел на расстоянии примерно 80 м от берега на мель в Николаевском районе.

"Грузовой паром "Марш Славянки" сняли с мели на Волгоградском водохранилище. Для этого был задействован грузовой паром "Приокский-4". Работа переправы "Камышин - Николаевск" возобновлена", - сказали в пресс-службе.