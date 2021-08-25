Власти муниципалитета в Свердловской области ввели режим ЧС в лесах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в лесах введен в Пышминском городском округе Свердловской области из-за ситуации с природными пожарми, сообщается на сайте местной администрации.

"Ввести на территории Пышминского городского округа с 21:00 часов (19:00 мск - прим. ТАСС) 24 августа 2021 года режим чрезвычайной ситуации в лесах", - говорится в релизе.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, в Пышминском округе площадь природных пожаров составляет 3,1 тыс. га.

Всего в Свердловской области, по данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны, действуют 49 пожаров на площади 5 620 га.