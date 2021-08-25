В Новгородской области осудили организаторов подпольного казино

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 августа. /ТАСС/. Суд приговорил пятерых жителей Новгородской области, организовавших деятельность подпольного казино, на сроки от трех до четырех с половиной лет колонии, еще восемь фигурантов дела осуждены на обязательные работы. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

"Приговором суда [двоим] организаторам преступной группы назначено наказание в виде четырех с половиной лет и трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и со штрафом в размере пятисот и четырехсот тысяч рублей. Еще троим участникам преступной группы назначено наказание от трех лет до трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Остальным участникам незаконной организации и проведения азартных игр назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, все они признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как сообщалось ранее, по данным следствия, обвиняемые организовали подпольное казино с использованием интернета на территории Великого Новгорода и Новгородской области. К преступной деятельности организованной группы были привлечены жители области, которые, выполняя функции администраторов игровых клубов, проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. От своей преступной деятельности подсудимые получили доход, превышающий 9 млн рублей.