В Воронеже ликвидировали пожар на стройке

ВОРОНЕЖ, 25 августа. /ТАСС/. Пожар, охвативший четыре этажа строящегося 20-этажного дома в Воронеже, ликвидирован, его площадь составила 150 кв. м.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар ликвидирован в 11:09 мск на площади 150 кв. м. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

Сведения о пожаре поступили в 09:45. Отмечалось, что огонь охватил четыре нижних этажа здания.

В новость были внесены изменения (11:33 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.