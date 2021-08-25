В Свердловской области не выявили превышения ПДК вредных веществ из-за лесных пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Автоматические станции контроля воздуха не выявили превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе в Свердловской области 25 августа из-за природных пожаров. Об этом говорится в справке качества атмосферного воздуха, размещенной на сайте министерства природных ресурсов и экологии региона.

Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"С 00:00 до 12:00 часов в районе расположения автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха в городах <…> превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ не зафиксировано", - говорится в справке.

Жители Екатеринбурга и его пригородов в среду жаловались на дымку и запах гари. По данным федеральной Авиалесоохраны, площадь лесных пожаров в Свердловской области составляет 5 620 га.

Леса в Свердловской области активно горят последние 10 дней. 24 августа из-за лесного пожара на площади 50 га в 40 км от Екатеринбурга был перекрыт участок федеральной трассы Пермь - Екатеринбург. Дым от пожара накрыл города Ревда и Первоуральск.