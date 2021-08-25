В Волгограде выясняют обстоятельства массового захоронения биркованных собак

ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Специалисты мэрии Волгограда и обладминистрации выясняют обстоятельства захоронения на одном из пустырей города биркованных собак, о котором на днях заявили зоозащитники. Материалы взяты на обследование, умершие животные кремированы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации города.

Волгоградские зоозащитники 20 августа обнаружили массовое захоронение собак на поле в Ворошиловском районе города. Они предположили, что к гибели животных причастна городская служба отлова и содержания безнадзорных животных - муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) "Северное".

"МБУ "Северное" совместно с региональным комитетом ветеринарии проводит мероприятия по выяснению обстоятельств захоронения биркованных собак в Ворошиловском районе, несмотря на то, что данный земельный участок находится на территории, не имеющей отношения к предприятию. В настоящее время специалистами ветеринарной службы уже взяты патматериалы на обследование, умершие животные кремированы", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что по фактам прибытия и убытия на базу городского питомника каждого животного, а также в случае его естественной смерти служба отлова составляет акт с подробной описью собаки. В случае смерти доставленного с улицы животного специалисты учреждения "Северное" не проводят захоронение, поскольку в соответствии с требованиями федерального законодательства и ветеринарных правил животное кремируется на территории базы учреждения.

По данным волонтеров-зоозащитников, возле трупов животных на пустыре были обнаружены пакеты с материалами для операций по стерилизации, флаконы от ветеринарных препаратов и препаратов для наркоза, биоотходы после операций, медицинские перчатки, пеленки.