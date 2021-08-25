В Иркутске снизился уровень воды реке, где накануне была превышена критическая отметка

ИРКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Иркут в Иркутске, где во вторник была превышена критическая отметка, начал снижаться. Подтопления поселка имени Горького, который был в зоне риска, удалось избежать, сообщила в среду пресс-служба иркутской мэрии.

"По данным гидрологического мониторинга, за ночь уровень воды в Иркуте упал на 21 см. <…> В связи с подъемом уровня Иркута накануне в поселке имени Горького был отсыпан вал, который помог сдержать прибывающую воду", - говорится в сообщении.

Угроза повышения уровня воды в реках Иркутска сохраняется. В связи с прохождением паводка на Иркуте прогнозируется подъем воды в Ангаре в пределах 10 см.

Повышение уровня воды также произошло на реке Ия в городе Тулуне, который в 2019 году пострадал от разрушительного паводка. На 12:00 (07:00 мск) среды уровень составил 695 см при критическом 730 см. В городе введен режим повышенной готовности, сообщается в официальной группе администрации Тулуна во "Вконтакте".

Накануне уровень воды в Иркуте поднялся до 322 см, что на 2 см выше критической отметки. Это связано с обильными осадками. Иркут является левым притоком Ангары, для него характерно быстрое течение, а также летние паводки.

На протяжении лета повышение уровня воды фиксируется также в реке Ангаре, что связано с полноводностью Байкала и, как следствие, увеличенным расходом воды на Иркутской ГЭС. В Иркутске подтоплены острова на Ангаре и участок набережной. В городе развернутся пункты временного размещения на случай эвакуации людей. Ведется круглосуточный мониторинг уровней воды в реках.