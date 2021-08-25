В Новосибирске СК возбудил дело после надругательства над детьми

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Новосибирске по факту действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Как сообщали ранее местные СМИ, 58-летний мужчина надругался на двумя девятилетними девочками. "Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, 23 августа в правоохранительные органы с заявлением обратился один из законных представителей несовершеннолетних о том, что 58-летний мужчина, находясь в квартире в Советском районе города Новосибирска, демонстрировал свои половые органы находившимся на улице детям. О произошедшем несовершеннолетние сообщили родителям.

По данным местных СМИ, после задержания подозреваемый был госпитализирован с гипертоническим кризом.