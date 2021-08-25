{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Алтайская прокуратура не нашла подтверждений фактам издевательств над детьми в детсаду

Родители воспитанников учреждения попросили прокуратуру прекратить проверку в целях нормального функционирования деятельности детсада

ТАСС, 25 августа. Прокуратура Республики Алтай в ходе проверки не нашла подтверждений фактам издевательств над воспитанниками частного детского сада Rikki-Tikki в Горно-Алтайске, о которых заявила в соцсетях помощница нянечки учреждения, проходившая там стажировку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратурой Горно-Алтайска проведена проверка видеоролика в соцсетях о ненадлежащем оказании услуг в частном детском саду Rikki-Tikki. Проведенной проверкой доводы о жестоком обращении с детьми не подтвердились. Исполняющий обязанности прокурора города принял участие в родительском собрании, в ходе которого от родителей не поступило ни одного обращения о ненадлежащем оказании услуг", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что родители воспитанников учреждения попросили прокуратуру прекратить проверку в целях нормального функционирования деятельности детсада.

На минувшей неделе прокуратура и следственное управление СК РФ по Республике Алтай начали проверки по факту сообщения в соцсетях о жестоком обращении с воспитанниками частного детского сада в Горно-Алтайске. На видеозаписи, которую выложила местная жительница в Instagram, она рассказывает, как устроилась на стажировку в частный детский сад-ясли "Рики-Тики" помощницей нянечки и наблюдала, как детей толкают, кидают и бьют по голове.

Теги
Россия
СК получил материалы по всем блокадам Крыма со стороны Украины
Глава комитета по законодательству регионального Госсовета Сергей Трофимов отметил, что это первый из трех основных этапов работы
Читать полностью