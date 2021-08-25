Алтайская прокуратура не нашла подтверждений фактам издевательств над детьми в детсаду

ТАСС, 25 августа. Прокуратура Республики Алтай в ходе проверки не нашла подтверждений фактам издевательств над воспитанниками частного детского сада Rikki-Tikki в Горно-Алтайске, о которых заявила в соцсетях помощница нянечки учреждения, проходившая там стажировку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратурой Горно-Алтайска проведена проверка видеоролика в соцсетях о ненадлежащем оказании услуг в частном детском саду Rikki-Tikki. Проведенной проверкой доводы о жестоком обращении с детьми не подтвердились. Исполняющий обязанности прокурора города принял участие в родительском собрании, в ходе которого от родителей не поступило ни одного обращения о ненадлежащем оказании услуг", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что родители воспитанников учреждения попросили прокуратуру прекратить проверку в целях нормального функционирования деятельности детсада.

На минувшей неделе прокуратура и следственное управление СК РФ по Республике Алтай начали проверки по факту сообщения в соцсетях о жестоком обращении с воспитанниками частного детского сада в Горно-Алтайске. На видеозаписи, которую выложила местная жительница в Instagram, она рассказывает, как устроилась на стажировку в частный детский сад-ясли "Рики-Тики" помощницей нянечки и наблюдала, как детей толкают, кидают и бьют по голове.