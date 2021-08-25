В Самарской области локализовали крупный природный пожар

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Природный пожар, который пятые сутки тушат в Борском районе Самарской области, локализован, сообщил в среду в своем Instagram губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Сегодня на 12 часов дана локализация пожара в Борском районе - как на территории гослесфонда, так и национального парка "Бузулукский бор". Огонь локализован, наша группировка не допустила в ночное время его распространения на новые территории", - отметил губернатор.

В региональном ГУ МЧС ранее сообщали, что пожар в Борском районе стал крупнейшим за последние 10 лет. Общая площадь пожара составила 5 тыс. га, площадь, пройденная по лесу, - около 1,5 тыс. га. Для тушения огня были привлечены три пожарных поезда, три вертолета Ми-8, самолет Ил-76 МЧС России. В тушении также участвуют 710 человек, задействовано 185 единиц техники.

Азаров добавил, что работа по патрулированию территорий будет вестись еще несколько дней, так как "нужно пролить каждый пенек". Он также поблагодарил всех, кто участвовал в тушении пожара, а также жителей Борского и других районов, которые откликнулись.