Двое жителей Дагестана получили тюремные сроки за попытку вступить в НВФ в Сирии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к шести и десяти годам заключения двух жителей Дагестана, которые пытались уехать в Сирию, чтобы вступить в незаконное вооруженное формирование. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Омарова Султана Рамисовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 205.4, ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 30 и ст. 205.3 УК РФ, и Шамсудинова Шамсудина Магомедовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 30 и ст. 205.3 УК РФ", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что Шамсудинов получил шесть лет колонии строгого режима, Омаров - десять лет колонии строгого режима.

По данным пресс-службы, подсудимые в 2019 году прошли обучение террористической деятельности, приобрели военную экипировку и решили покинуть Россию. "Шамсудинов приобрел себе <...> согласно достигнутой с Омаровым договоренности авиабилеты на имя подсудимых из города Махачкалы в город Дубай ОАЭ", - сообщили в суде. Их замысел не был доведен до конца из-за задержания правоохранителями.

В суде добавили, что Омаров, находясь в Дагестане, также склонял одного из местных жителей вступить в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство" и уехать в Сирию.