Российским ученым, которых судят на Шри-Ланке, уменьшили число пунктов обвинения

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Природоохранная полиция Шри-Ланки выступила в суде с заявлением о снижении числа обвинительных пунктов в деле в отношении трех российских ученых, которых судят за якобы незаконный сбор жуков. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Природоохранная полиция выступила с заявлением о послаблении обвинения в отношении россиян. В последней редакции обвинительного заключения число пунктов снижено с 277 до 102", - сказал Мельников.

По его словам, это стало возможным благодаря активной работе российских дипломатов, правозащитников и адвокатов.

"Сторона обвинения явно затягивает процесс с целью вынудить россиян признать обвинения, поскольку наши граждане находятся там без средств к дальнейшему существованию и возможности заработка. Спустя девять месяцев после начала судебного процесса было опрошено лишь два свидетеля обвинения из 16", - уточнил Мельников. Он отметил, что, учитывая количество пунктов обвинения, на данный момент каждому из россиян грозит по 20 лет лишения свободы либо по 2 млн рублей штрафа. Ранее в случае обвинительного приговора они могли получить по 40 лет тюрьмы или по 3 млн рублей штрафа.

Ученый-зоолог Александр Игнатенко, у которого обнаружили несколько мертвых жуков, попал в ланкийскую тюрьму якобы за нарушение действующего в этой стране запрета на сбор флоры и фауны. Он и двое его компаньонов - Артем Рябов и Николай Килафян - были задержаны в феврале 2020 года. В мае их отпустили под залог, тогда же над ними начался суд. Все трое обвиняются в уничтожении 277 жуков. Игнатенко утверждает, что не занимался ловлей и умерщвлением жуков, а подбирал вдоль дороги погибших особей, фотографировал и описывал их.

Эксперты зоологического института Российской академии наук по запросу адвокатов провели экспертизу на принадлежность к исчезающим видам насекомых и рептилий Шри-Ланки, в сборе которых обвиняют россиян. Согласно заключению, редкими и нуждающимися в охране признаны только один вид бабочек и пять видов рептилий.