Обоих подростков, пропавших после прогулки на лодке в Татарстане, обнаружили мертвыми

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Спасатели нашли тело второго подростка, пропавшего после прогулки на лодке в Елабужском районе в Татарстане. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Республике Татарстан.

"25 августа 2021 года в Елабужском районе в реке Каме обнаружены тела 16-летней девушки и 17-летнего юноши, которые в ночь с 21 на 22 августа отправились плавать на надувной лодке и не вернулись", - сообщили в ведомстве.

Как добавили в СК, тело девушки вынесло на берег, юношу извлекли со дна водолазы. В ходе осмотра тел признаков насильственной смерти не обнаружено.

Двое подростков 22 августа отправились на прогулку на лодке по Каме и пропали. Их искали около трех суток, в поисках были задействованы 70 человек и 18 единиц техники.

По данному факту управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц.