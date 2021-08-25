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СК проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству восьмилетней девочки

Ребенок пропал 30 июня
© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Следователи проверяют 40-летнего местного жителя на причастность к убийству восьмилетней девочки, тело которой было обнаружено 19 августа. Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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"В Тюмени сотрудники Главного следственного управления СК установили 40-летнего местного жителя, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству восьмилетней девочки. С ним проводятся следственные действия", - сказала она.

Девочка пропала 30 июня этого года, ее тело с признаками насильственной смерти нашли 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от дома, где проживал ребенок. Уголовное дело расследуется по ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). По решению председателя СК Александра Бастрыкина оно было передано в центральный аппарат ведомства. Следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата продолжают работать в Тюменской области.

Кроме того, в Главном следственном управлении СК продолжается расследование фактов безвестного исчезновения восьмерых детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 года.

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