Военный суд признал законным приговор экс-полковнику ФСБ Черкалину

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд отклонил апелляционную жалобу на приговор бывшему начальнику отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кириллу Черкалину, осужденному на семь лет колонии за мошенничество и взятки. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, приговор вступил в силу.

"Приговор в отношении Черкалина изменить, исключив из описательно-мотивировочной части упоминания фамилий Столяренко и Бондаренко, проходящих по делу. В остальной части приговор оставить без изменения", - говорится в апелляционном определении суда. Коллегия апелляционной инстанции также определила хранить все доказательства по его делу до окончания разбирательства в отношении других соучастников его преступлений.

Сам Черкалин не подавал жалобу на свой приговор. Это сделали другие фигуранты дела, которые требовали отменить приговор в части выплаты потерпевшим 637 млн рублей по гражданским искам. Суд первой инстанции при вынесении приговора взыскал с Черкалина более 600 млн рублей по искам потерпевших предпринимателей, оставив большую часть исковых требований на 18 млрд рублей для отдельного производства в гражданском процессе. "В ходе расследования дела материалы Черкалина были выделены в отдельное производство. По гражданским искам суд решил взыскать по нему с Черкалина 637 млн рублей. Но точно такие же иски заявлены к бывшему начальнику Черкалина Дмитрию Фролову и другим подсудимым, дело которых только еще рассматривается в первой инстанции. Но по Черкалину суд уже принял решение, затрагивающее и их интересы, которое может повлечь за собой и решение суда в отношении них самих. Они не имели возможности высказать в ходе процесса над Черкалиным свои возражения, привести свои доказательства", - сказал адвокат Фролова Андрей Андрусенко.

Представители скрывшихся от суда фигурантов дела Владимира Столяренко и Александра Бондаренко потребовали исключить из приговора заявления об их причастности к деяниям Черкалина, поскольку суд не выносил по ним решения.

Черкалин был признан виновным в мошенничестве и получении взятки. По данным следствия, он получил $850 тыс. взятки от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах. Его дело было выделено в отдельное производство из дела в отношении его бывшего начальника Дмитрия Фролова, коллеги Андрея Васильева, бывшего члена Общественного совета при ФСБ Владимира Столяренко и члена правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александра Бондаренко. Дело Черкалина рассмотрели в особом порядке, он признал вину и дал показания на подельников.