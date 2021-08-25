Гособвинитель запросил для экс-главы МВД по Коми 13 лет строгого режима

СЫКТЫВКАР, 25 августа. /ТАСС/. Гособвинитель попросил Сыктывкарский городской суд признать бывшего министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова виновным в получении взятки и легализации доходов, полученных преступным путем.

Прокурор просил назначить ему наказание в виде 13 лет колонии строгого режима со штрафом 14,5 млн рублей, запретом занимать определенные должности в системе МВД на пять лет и лишением звания и наград, сообщил ТАСС адвокат экс-министра Даниил Шицов.

"Сегодня в прениях государственный обвинитель просил суд признать Виктора Половникова виновным и назначить ему 13 лет строгого режима со штрафом в размере 14,5 млн рублей, запрет занимать определенные должности в МВД на пять лет, лишить звания генерала-майора полиции и всех государственных наград", - сообщил ТАСС адвокат.

Половников обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и легализации этих средств (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По данным следствия, в 2017 году Половников получил через посредников 14 млн рублей взятки от общей ее суммы в 25 млн рублей. Взятка давалась за содействие совладельцу сыктывкарской строительной компании "Деловой альянс" Сергею Ситникову, обвиняемому в мошенничестве, совершенном организованной группой, легализации средств, полученных преступным путем. Дело Ситникова находилось в производстве следователя следственного управления МВД по Коми. По указанию министра Ситникову изменили меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде, а из предъявленного обвинения исключили квалифицирующий признак о совершении преступлений организованной группой.

По версии следствия, часть взятки министр легализовал, купив квартиру в таунхаусе в Сыктывкаре площадью 154 кв. м и земельный участок под ним площадью 697 кв. м. Покупателю были переданы 7,9 млн рублей, при этом по договору цена покупки составила 2 млн рублей. Право собственности для сокрытия имущества было зарегистрировано на фиктивного владельца, проживающего в другом городе, от имени которого по доверенности выступила супруга министра. Как полагает следствие, Половников получил взятку лично в июле 2017 года при посредничестве адвоката Ситникова Маргариты Мартиросян и своего знакомого, бывшего руководителя УФСКН по Татарстану Шабаева.

Половников возглавлял МВД по Республике Коми с мая 2015 года, до этого занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. В январе прошлого года Половников был задержан и затем арестован. В начале февраля президент РФ Владимир Путин уволил его с занимаемой должности. Половников в момент ареста и в ходе судебного процесса настаивал на том, что невиновен и его оговорили.