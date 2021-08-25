В нацпарке "Бузулукский бор" сгорело около 850 га леса

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Огонь уничтожил порядка 850 га леса в национальном парке "Бузулукский бор", при этом реликтовые сосны не пострадали, сообщается в среду на странице нацпарка во "ВКонтакте".

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"Реликтовые сосны национального парка не пострадали. Но потери огромны: огонь уничтожил лес в 14 кварталах на площади около 850 гектаров. Сейчас активное горение отсутствует, кромку пожара дотушили, борьбу с огнем вели с помощью техники и ранцевых огнетушителей", - говорится в сообщении.

Сотрудники нацпарка несли караул всю ночь, утром их сменили коллеги.

В региональном ГУ МЧС ранее сообщали, что пожар в Борском районе стал крупнейшим за последние 10 лет. Общая площадь пожара составила 5 тыс. га, площадь, пройденная по лесу, - около 1,5 тыс. га. Для тушения огня были привлечены три пожарных поезда, три вертолета Ми-8, самолет Ил-76 МЧС России. В тушении также участвуют 710 человек, задействовано 185 единиц техники.

Днем в среду была объявлена локализация пожара. По данным регионального ГУ МЧС, сейчас происходит тление и горение валежника отдельными очагами на общей площади 10 га.

О национальном парке

Бузулукский бор - лесной массив в степном Заволжье. Формирование соснового бора на песчаных террасах Боровки и Самары началось в послеледниковый период - около 10 тыс. лет назад, собственно сосновый лес с подлеском из лиственных растений сформировался около 3-4 тыс. лет назад.

Для охраны природного комплекса и реликтовых сосновых и сосново-широколиственных лесов в июне 2007 года распоряжением правительства РФ был учрежден национальный парк "Бузулукский бор". Площадь особо охраняемой природной территории превышает 106 тыс. га. В состав национального парка входят 12 лесничеств, расположенных в Самарской и Оренбургской областях.