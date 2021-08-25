Суд в Москве начал рассмотрение дела бывшего схимонаха Сергия

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы в среду начал рассмотрение по существу дела бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов), обвиняемого по трем статьям УК. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Измайловский районный суд Москвы в среду начал слушания дела по существу. Прокурор на заседании огласил обвинительное заключение", - сказала собеседница агентства.

После оглашения обвинительного заключения суд отложил слушания на 2 сентября. Как ожидается, сторона обвинения начнет представление доказательств вины Романова. Романов свою вину в инкриминируемых преступлениях не признает. Он обвиняется в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

Рассмотрение дела проходит в закрытом для публики режиме в связи с карантинными мерами.

Сергий был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала его покинуть женский монастырь, но он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября прошлого года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщали, что, несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, "в дальнейшем публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству". Также он опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству под видом религиозной идеологии христианства. По данным СК, ранее фигурант был осужден за убийство и разбойное нападение на 13 лет лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 1990-х годов.