В мордовском заповеднике действует три очага природных пожаров

ТАСС, 25 августа.Действующий в Мордовском государственном природном заповеднике им. П. Г. Смидовича пожар не угрожает живому лесу, валежник горит в трех очагах, сообщили в среду ТАСС в ГУ МЧС по республике.

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"Действуют три очага пожара. В первом очаге пройдено огнем почти 6 тыс. га, во втором очаге - около 4 тыс. га, активно горит 60 га, в третьем очаге пожар действует на территории 150 га. Горит валежник, пока отстаиваем живой лес, угрозы перехода на населенные пункты в Мордовии нет", - сказала собеседница агентства.

Врио главы Мордовии Артем Здунов накануне сообщил ТАСС, что власти республики выступят с инициативой изменения законодательства об уборке на заповедных территориях валежника. Сейчас расчистить ветровальную и буреломную древесину невозможно, так как это противоречит законодательству об особо охраняемых территориях. Госсобрание Мордовии прорабатывает предложения по совершенствованию федерального законодательства.

По данным МЧС РФ, на тушении пожара в заповеднике работают более тысячи человек из разных регионов России, около 300 единиц техники. Задействованы девять воздушных судов МЧС, Росгвардии и Минобороны, а также пожарные поезда. В мордовский заповедник дополнительно переброшены 30 парашютистов-десантников карельской и вологодской Авиалесоохраны, также 15 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны уже в течение почти двух недель проводят контролируемый отжиг для борьбы со стихийным огнем на заповедной территории.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на пострадавшей от пожаров 2010 года территории, где остался валежник. Из-за жаркой и засушливой погоды и порывистого ветра огонь быстро распространился по территории заповедника и приблизился к Нижегородской области и закрытому городу Саров, в котором находится Российский федеральный ядерный центр. За несколько дней площадь, пройденная огнем, достигла 10 тыс. гектаров, при этом общая площадь заповедника составляет чуть более 32 тыс. гектаров.