Площадь природных пожаров в Башкирии выросла до 1,5 тыс. га

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Площадь природных пожаров, действующих в Башкирии, увеличилась на 177 га - с 1 294,4 га до 1 471 га, девять очагов возгорания локализованы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"По состоянию на утро 25 августа новых очагов природных пожаров не возникло. Продолжают действовать 16 очагов природных пожаров на общей площади 1 471 гектар, из них локализовано девять очагов на площади 654 гектара", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, не локализованными остаются семь очагов на площади 816 га. В целях защиты населенных пунктов в Белорецком районе работает аэромобильная группировка республиканского ГУ МЧС России. Всего в тушении принимают участие 128 единиц техники и 545 человек.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС журналистам сообщили, что при тушении травяного пожара в Баймакском районе Башкирии пострадал доброволец. "С ожогами он доставлен в Баймакскую центральную городскую больницу", - рассказали в ведомстве.

Накануне в МЧС сообщили, что в республике продолжают действовать 15 очагов природных пожаров на общей площади 1,3 тыс. га. При этом глава региона Радий Хабиров в кулуарах семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета выразил надежду, что ситуация с лесными пожарами должна улучшиться к концу недели.