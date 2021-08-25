Режим неблагоприятных метеоусловий объявили в Красноярске на двое суток

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", объявлен в Красноярске до вечера пятницы. Об этом в среду сообщила пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

Режим НМУ был введен в Красноярске в восьмой раз с начала 2021 года. До этого он действовал с 7 по 11 августа.

"С 19 часов (15:00 мск) 25 августа 2021 г. до 19 часов (15:00 мск) 27 августа 2021 г. на территории г. Красноярска <...> объявляются НМУ первой степени опасности", - сообщили в пресс-службе.

Также на двое суток режим НМУ объявлен в Ачинске.

Во время НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.