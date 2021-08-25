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На Кубани уничтожили более 300 снарядов времен войны, найденных рядом с частным домом

Среди них были разнокалиберные артиллерийские снаряды, минометные мины и граната
© Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Более трехсот снарядов времен Великой Отечественной войны нашли при проведении работ рядом с частным домом в Тихорецке на Кубани, они уничтожены взрывотехниками Росгвардии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

"В Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю поступило сообщение, что в городе Тихорецке при проведении земляных работ на прилегающей к частному дому территории обнаружены предметы, схожие с боеприпасами. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН регионального управления Росгвардии обследовали траншею и обнаружили там еще около трехсот снарядов", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что при обследовании находки установлено, что это были разнокалиберные артиллерийские снаряды, минометные мины, граната. Еще две минометные мины нашли в тот же день в поселке в Тихорецком районе при проведении сельскохозяйственных работ.

"Все боеприпасы времен Великой Отечественной войны уничтожили с соблюдением мер безопасности", - подчеркнули в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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