На Кубани уничтожили более 300 снарядов времен войны, найденных рядом с частным домом

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Более трехсот снарядов времен Великой Отечественной войны нашли при проведении работ рядом с частным домом в Тихорецке на Кубани, они уничтожены взрывотехниками Росгвардии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

"В Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю поступило сообщение, что в городе Тихорецке при проведении земляных работ на прилегающей к частному дому территории обнаружены предметы, схожие с боеприпасами. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН регионального управления Росгвардии обследовали траншею и обнаружили там еще около трехсот снарядов", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что при обследовании находки установлено, что это были разнокалиберные артиллерийские снаряды, минометные мины, граната. Еще две минометные мины нашли в тот же день в поселке в Тихорецком районе при проведении сельскохозяйственных работ.

"Все боеприпасы времен Великой Отечественной войны уничтожили с соблюдением мер безопасности", - подчеркнули в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.