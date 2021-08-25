В Петербурге умерла женщина, пострадавшая при наезде машины на группу пешеходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая при наезде автомобиля на группу пешеходов на перекрестке в Санкт-Петербурге, умерла в больнице, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Пострадавшая женщина скончалась в больнице от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека")", - сказал представитель ведомства.

Наезд автомобиля на группу пешеходов, которые ждали возможности перейти дорогу, произошел в воскресенье днем. В главке МВД тогда сообщали, что на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Народного Ополчения столкнулись Ford C-Max и Ford Focus. После столкновения один из автомобилей наехал на пешеходов.

В результате инцидента были госпитализированы женщина, ребенок и мужчина. В полиции также сообщили, что пострадавший ребенок до сих пор находится в больнице, состояние мужчины, которого ранее госпитализировали в состоянии средней тяжести, в ведомстве не уточнили.