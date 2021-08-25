Прокуратура инициировала проверку после пожара в многоквартирном доме на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку после возгорания в многоквартирном доме в городе Буденновске, в результате которого медицинская помощь понадобилась пяти жителям. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

Пожар в девятиэтажном жилом доме на окраине Буденновска произошел во вторник вечером, спасатели эвакуировали 36 человек. Несколько человек, в том числе дети, были доставлены в больницу с отравлением угарным газом.

"В настоящее время всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По данному факту Буденновской межрайонной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства", - говорится в сообщении.

Как сообщил в среду глава округа Андрей Соколов, госпитализация пострадавшим не понадобилась. "За медицинской помощью обратились пять человек. Среди них двое детей: 12-летний мальчик и грудная девочка. Всем был поставлен диагноз "отравление продуктами горения". Пострадавшие были доставлены в приемное отделение краевого центра специализированных видов медицинской помощи № 1. Сейчас все они находятся дома, их жизни ничего не угрожает", - написал он на своей странице в Instagram.

Жильцы дома смогли вернуться в свои квартиры после пожара. Для просушки и ревизии электропроводки обесточенными пока остаются пять квартир. Причины пожара устанавливаются.