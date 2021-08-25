На дороге "Колыма" в Якутии закрыли второй участок для движения автотранспорта

ЯКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Движение автотранспорта закрыто на участке федеральной автодороги "Колыма" в Якутии из-за подтопления, сообщила в среду пресс-служба ФКУ Упрдор "Вилюй".

Ранее днем было закрыто движение на другом участке из-за схода оползней на проезжую часть в результате проливных дождей. По состоянию на 18:00 (12:00 мск) на данном участке произошел сход еще двух оползней.

"В связи с поднятием уровня воды на протоке реки Хандыга с последующим выходом на проезжую часть закрыто движение на участке км 546+000 - км 553+000 федеральной автодороги Р-504 "Колыма", - говорится в сообщении.

На вышеуказанных участках перекрыта автодорога с круглосуточным дежурством дорожных служб. Для ликвидации последствий работают 11 единиц спецтехники. Проливные дожди в Томпонском районе продолжаются, добавили в пресс-службе.

Трасса "Колыма" является единственной дорогой, соединяющей восточную часть Якутии, западную и центральную части Магаданской области, обеспечивает выход на побережье Тихого океана. 1 147 км проложены по Якутии, 834 км - по Колыме.