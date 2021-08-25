Мосгорсуд оставил в силе приговор за попытку хищения денег у замглавы банка "Хоум кредит"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор пенсионеру МВД Рахману Шайдаеву и журналисту Асламбеку Паскачеву по делу о попытке хищения денег у заместителя председателя правления ООО "Хоум кредит энд финанс банк". Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Паскачеву и Шайдаеву и отклонил их, сочтя приговор законным и обоснованным", - сказал собеседник агентства.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Шайдаева к 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Паскачева - к четырем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Каждому из них также назначен штраф в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, суд лишил обоих классных чинов Федеральной налоговой службы, а Паскачева еще и государственной награды - ордена Дружбы.

Судом установлено, что в 2017-2018 годах в отношении банка была проведена налоговая проверка, по результатам которой 25 февраля 2019 года составлен акт о крупной недоимке по налогам и сборам. По версии следствия, Шайдаев и Паскачев ввели в заблуждение заместителя председателя правления банка о своих возможностях повлиять на решение налогового органа и снизить размер недоимки. Они потребовали от банкира 200 млн рублей, которые якобы в качестве взятки будут переданы должностным лицам ФНС России.

Банкир обратился в правоохранительные органы, и 18 марта 2020 года Шайдаев был задержан при получении $300 тыс. в качестве первой части необходимой суммы. Паскачев в тот период занимал должность главного редактора журнала "Налоговая политика и практика".