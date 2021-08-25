В Калининграде полицейские изъяли крупный арсенал

КАЛИНИНГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Крупный арсенал оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны выявили полицейские в Калининграде, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила начальник пресс-службы УМВД России по региону Светлана Поставничая.

"Арсенал оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны оперативники уголовного розыска обнаружили в гаражном боксе во дворе одного из домов по улице Суворова. В потайном его помещении, вход в которое был заставлен тяжелыми стеллажами с инструментами, найдено шесть винтовок, винтовок пистолетов, револьвер, противопехотные мины, выстрелы от немецких противотанковых гранатометов, три килограмма пороха, более 2 000 винтовочных и пистолетных патронов, различные составные части от огнестрельного оружия, в том числе от пулеметов, а также слесарные станки и металлоискатели", - рассказала она.

Следователями ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов").

"Полицейские проверяют граждан, которые пользовались гаражом. Расследование продолжается", - отметила Поставничая.