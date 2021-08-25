По факту отравления детей после посещения бассейна в Тольятти возбудили уголовное дело

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления детей в результате посещения бассейна в Самарской области. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Самарской области по факту отравления детей после посещения бассейна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

В больницу Тольятти 19 августа 2021 года были госпитализированы семь детей в возрасте от семи до 14 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья после посещения бассейна. По предварительным данным, причиной стало ингаляционное отравление неизвестным веществом. По данным СК РФ, сейчас состояние всех детей удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Лабораторное исследование образцов воды плавательного бассейна показало, что вода с поверхности бассейна не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по ряду показателей, в том числе установлено превышение остаточного связанного хлора более чем в три раза", - сообщили в пресс-службе СК РФ. Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия.

По факту ЧП проверку также организовала прокуратура Самарской области.