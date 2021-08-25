Новый очаг природного пожара в Свердловской области угрожает садовому товариществу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Новый очаг природного пожара в Первоуральском городском округе угрожает садовому товариществу. Для тушения вылетел вертолет Ми-8, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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"В 15:45 (13:45 мск) поступила информация о возникновении нового очага природного пожара в Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовка. Существует угроза перехода огня на садовое товарищество № 82", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что происходит горение сухой растительности на поле. "Пожар переходит на лесной массив. Порывы ветра и сухая жаркая погода способствуют быстрому распространению пожара. Силы огнеборцев направлены на защиту садового товарищества от огня. На место пожара для тушения из аэропорта Кольцово вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, на месте работают 36 человек, 12 единиц техники", - добавили в МЧС.

По данным департамента информационной политики региона, в Свердловской области действует 51 природный пожар, из них локализовано 24. Самые крупные возгорания зафиксированы в Первоуральском городском округе (914,9 га), в Пышминском городском округе (3,1 тыс. га) и в Ревдинском городском округе (302,5 га).