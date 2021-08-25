Трое работников подрядной организации пострадали при возгорании на оренбургском заводе

ОРЕНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту несчастного случая с пострадавшими на территории газоперерабатывающего предприятия в Оренбургской области. Трое работников подрядной организации в среду получили ожоги, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Установлено, что 25 августа в 11:25 (09:25 мск) при производстве плановых работ на установке стабилизации углеводородного конденсата произошло возгорание, вследствие которого трое работников подрядной организации получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная помощь", - сказано в сообщении.

Как уточняется в сообщении, следователи с участием сотрудников отдела криминалистики следственного управления производят детальный осмотр места происшествия, изымаются документы по вопросу соблюдения требований охраны труда, опрашиваются очевидцы, производятся другие проверочные мероприятия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего.