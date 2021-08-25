Прокуратура потребовала устранить нарушения в бассейне в Тольятти, где отравились дети

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений руководству оздоровительного комплекса "Усадьбы у Федоровича" в Тольятти, где в бассейне отравились семеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"По итогам проверки прокурор внес представление об устранении выявленных нарушении, контролирующим органом (региональным Роспотребнадзором, - прим. ТАСС) возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" и ст. 6.4 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений", которые направлены для рассмотрения по существу в суд, где будет настаивать на приостановке деятельности оздоровительного комплекса", - говорится в сообщении.

В больницу Тольятти 19 августа 2021 года были госпитализированы семь детей в возрасте от семи до 14 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья после посещения бассейна. По предварительным данным, причиной стало ингаляционное отравление неизвестным веществом. По данным СК РФ, сейчас состояние всех детей удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Лабораторное исследование образцов воды из бассейна показало, что она не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по нескольким показателям, в том числе установлено превышение остаточного связанного хлора более чем в три раза. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ход и результаты расследования прокуратура взяла на контроль.