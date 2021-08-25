Суд назначил Людмиле Штейн один год ограничения свободы по делу о нарушении саннорм

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы приговорил муниципального депутата Басманного района Москвы и участницу группы Pussy Riot Людмилу Штейн к одному году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе нынешнего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Штейн виновной по ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Подстрекательство к нарушению санитарных норм") и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок один год", - сказали в суде.

На осужденную возложены следующие ограничения: не покидать место жительства с 22:00 до 06:00, не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющегося надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не выезжать за пределы Москвы без согласия специализированного государственного органа, два раза в месяц являться в уголовную исполнительную инспекцию.

Прокурор просил суд приговорить Штейн к двум годам ограничения свободы.

Преображенский суд Москвы 2 августа вынес первый приговор по этому делу: к штрафу в размере 100 тыс. рублей был приговорен Дани Акель. Любовь Соболь 3 августа приговорена к 1,5 года ограничения свободы, на 1 год лишения свободы условно 6 августа осужден Олег Навальный. Помимо них, фигурантами дела стали участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, а также некоторые активисты ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией).