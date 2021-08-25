В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,1

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в среду на западе Перу. Как сообщил телеканал TeleSUR со ссылкой на перуанский центр по чрезвычайным ситуациям, данных о пострадавших или материальном ущербе в результате удара стихии не поступало.

Эпицентр землетрясения находился в 52 км к юго-западу от провинции Конститусьональ дель Кальяо (запад страны) и залегал на глубине 41 км. Подземные толчки ощущались в Лиме.

Во вторник в этом же регионе произошло землетрясение магнитудой 4,4, тогда пострадавших и ущерба зарегистрировано не было.