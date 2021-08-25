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Лесные пожары в России

Под Первоуральском в Свердловской области началась эвакуация из-за природного пожара

Из садового товарищества № 82 эвакуировали 56 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Эвакуация проводится в районе деревни Хомутовки под Первоуральском в Свердловской области из-за природного пожара. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Ранее в среду ГУ МЧС сообщало о новом очаге под Первоуральском, который угрожает садовым товариществам. "Из-за природного пожара в районе Хомутовки проводится эвакуация населения. В районе природного пожара под Первоуральском проведен подворовой обход садовых товариществ. Жителей проинструктировали о необходимости эвакуации в безопасное место. Также население проинформировано через СМС-сообщения", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, на данный момент из садового товарищества № 82 эвакуированы 56 человек, в том числе 8 детей. "Для безопасной эвакуации населения были сформированы колонны личного транспорта и автобусов администрации, которые передвигались до Первоуральска в сопровождении пожарных автоцистерн", - уточнили в пресс-службе. Также готовится к эвакуации располагающийся рядом санаторий-профилакторий "Лесная сказка", в котором находятся 75 человек, из них 45 детей.

По данным департамента информационной политики региона, в Свердловской области действует 51 природный пожар, из них локализовано 24. Самые крупные возгорания зафиксированы в Первоуральском городском округе (914,9 га), в Пышминском городском округе (3,1 тыс. га) и в Ревдинском городском округе (302,5 га).

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РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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