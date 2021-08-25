Власти упростят подачу пострадавшими от блокад Украиной Крыма международных исков

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Типовая форма будет разработана для подачи исков в Европейский суд по правам человека, которая упростит эту процедуру для пострадавших от инициированных Украиной блокад Крыма жителей полуострова и предприятий, сообщил ТАСС в среду глава комитета по законодательству регионального Госсовета Крыма Сергей Трофимов.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры России 22 июля сообщили, что Россия подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу. Она относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Жалоба касается нарушений по десяти статьям Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней. Она, в том числе, касается и нарушения прав крымчан блокированием Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей полуострова.

"Мы со своей стороны подготовим ряд типовых форм, чтобы любой человек, любое предприятие, пострадавшие от устроенной Украиной блокады, могли также обратиться в ЕСПЧ за защитой своих прав. Мы проведем методическую работу, окажем помощь пострадавшим", - сказал Трофимов.

Он напомнил, что во вторник СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Экоцид", как рассчитывают в Крыму, к ответственности будут привлечены конкретные лица - те, кто подстрекал к организации блокад и участвовал в этом.

"Установление ущерба, который был причинен Республике Крым в результате водной блокады, и подача соответствующего судебного иска в российский суд станет следующим шагом. Этим мы на данный момент занимаемся. Это конкретная материальная ответственность конкретных предприятий, учреждений, организаций, которые выступили фактически исполнителями этой блокады - а за причиненный ущерб нужно выплачивать компенсации, это стандартные хозяйственные отношения", - добавил депутат.

О блокадах Крыма

Украина в мае 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией в результате проведенного на полуострове референдума, в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применяли веерные отключения потребителей.

Ранее в Госсовете Крыма сообщили, что только от водной блокады уже документально подтвержден ущерб на 1,5 трлн рублей, но итоговая сумма может быть в разы больше - работа по подсчету продолжается.