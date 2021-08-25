Площадь пожара под Воронежем выросла до 20 га

ВОРОНЕЖ, 25 августа. /ТАСС/. Площадь лесного пожара в пригороде Воронежа на Кожевенном кордоне выросла до 20 гектаров, готовится эвакуация расположенных вблизи баз отдыха, сообщила ТАСС в среду представитель Воронежского областного казенного учреждения "Лесная охрана".

"Сейчас площадь около 20 гектаров. Прибыли автобусы для эвакуации людей с прилегающих к лесу баз отдыха. Некоторые люди на легковых автомобилях пытались проехать самостоятельно для эвакуации родственников с баз отдыха, но сотрудники полиции такие машины разворачивают. Говорят, что всех людей в зоне риска будут эвакуировать", - сказала собеседница агентства.

В среду около 13:30 мск возник пожар в пригороде Воронежа на территории лесничества "Кожевенный кордон" учебно-опытного лесхоза Воронежской лесотехнической академии, на месте работают представители ГУ МЧС по Воронежской области, гражданской обороны, лесопожарного центра.