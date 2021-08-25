{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

В Свердловской области сняли угрозу перехода огня на СНТ из-за природного пожара

В регионе действует 51 природный пожар, из них локализовали 24

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Вертолет МЧС приступил к тушению природного пожара под Первоуральском в Свердловской области, угроза перехода огня на некоммерческие садовые товарищества (СНТ) снята, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 18:15 (16:15 мск) вертолетом Ми-8 МЧС России произведено три слива. В настоящее время угрозу перехода огня на садовые товарищества сняли. Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее в среду ГУ МЧС сообщало о новом очаге пожара под Первоуральском, который угрожает садовым товариществам. Из садового товарищества № 82 были эвакуированы 56 человек, в том числе восемь детей. Также ведется эвакуация санатория-профилактория "Лесная сказка" и психоневрологического диспансера.

По данным департамента информационной политики региона, в Свердловской области действует 51 природный пожар, из них локализовано 24. Самые крупные возгорания зафиксированы в Первоуральском городском округе (914,9 га), в Пышминском городском округе (3,1 тыс. га) и в Ревдинском городском округе (302,5 га).

 

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
В авариях на МКАД с начала года погибли 29 человек и пострадало более 400
За семь месяцев текущего года на МКАД зарегистрировано 379 ДТП
Читать полностью