В результате ДТП в Астрахани один человек погиб

АСТРАХАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Водитель автомобиля в Астрахани не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП, в результате аварии один из находившиеся в салоне пассажиров погиб на месте, еще два человека, включая водителя доставлены в больницу, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе УМВД по региону.

"На улице Безжонова, 155, водитель автомобиля ВАЗ-2109 2000 года рождения совершил наезд на опору ЛЭП, с его слов, уснул за рулем. В результате ДТП он получил закрытую черепно-мозговую травму, пассажирка 1966 года рождения скончалась на месте до приезда скорой помощи, пассажирка 1999 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавших доставили в медучреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 УМВД России по городу Астрахани, уточнили в пресс-службе ведомства.