Эвакуация туристов с баз отдыха под Воронежем, где зафиксировали пожар, пока не требуется

ВОРОНЕЖ, 25 августа. /ТАСС/. Пожар в лесу под Воронежем, где горит около 20 га, не быстро распространяется в сторону баз отдыха, в настоящее время эвакуация людей не требуется. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель Воронежского областного казенного учреждения "Лесная охрана" Константин Тушинский.

"В настоящее время огонь от баз отдыха далеко, но автобусы приготовлены для эвакуации. Огонь не так быстро распространяется в сторону баз, поэтому, скорее всего, ее [эвакуации] не будет", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что на месте пожара работают порядка 100 человек, в распоряжении которых около 40 единиц техники. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов подтвердил, что в настоящее время эвакуация посетителей турбаз не требуется.

В среду около 13:30 мск возник пожар в пригороде Воронежа на территории лесничества "Кожевенный кордон" учебно-опытного лесхоза Воронежской лесотехнической академии, на месте работают представители ГУ МЧС по Воронежской области, гражданской обороны, лесопожарного центра.