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В авариях на МКАД с начала года погибли 29 человек и пострадало более 400

За семь месяцев текущего года на МКАД зарегистрировано 379 ДТП

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Двадцать девять человек погибли в ДТП на МКАД за семь месяцев этого года, еще 435 человек получили нелетальные травмы, сообщил в эфире "Авторадио" начальник отдела организации ДПС УГИБДД по Москве Александр Савенков.

"За семь месяцев текущего года на МКАД зарегистрировано 379 ДТП, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже на 7%. Погибло 29 человек, что также ниже показателей смертности прошлого года на 38%, ранено 435 человек, что также ниже на 14%", - сказал он.

Несмотря на снижение числа жертв, МКАД продолжает оставаться самой аварийной дорогой в Москве.

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