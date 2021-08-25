Площадь горения на границе Мордовии и Нижегородской области сократилась до 62 га

ТАСС, 25 августа. Площадь активного горения на границе Мордовии и Нижегородской области уменьшилась до 62 га, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Все силы брошены на борьбу с лесным пожаром на границе Мордовского заповедника и Нижегородской области. За прошедшие сутки площадь активного горения уменьшилась на 58 га и составляет 62 га", - сказали в пресс-службе.

Тушение ведется круглосуточно, проводятся окарауливание около населенных пунктов и прокладка минерализованных полос. Работу пожарных осложняет сухая и ветреная погода. Помощь оказывают пять воздушных судов различных ведомств, к полудню среды они совершили 48 сбросов массой 183 тонны. Также привлечены три пожарных поезда.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на пострадавшей от пожаров 2010 года территории, где остался валежник. Из-за жаркой и засушливой погоды и порывистого ветра огонь быстро распространился по территории заповедника и приблизился к Нижегородской области и закрытому городу Саров, в котором находится Российский федеральный ядерный центр. За несколько дней площадь, пройденная огнем, достигла 10 тыс. га, при этом общая площадь заповедника составляет чуть более 32 тыс. га. В Нижегородской области и Мордовии введен межрегиональной режим чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.