Площадь лесного пожара в Тольятти увеличилась в четыре раза

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Площадь пожара, зафиксированного в третьем квартале Тольяттинского участкового лесничества, увеличилась с 2 до 8 га. Об этом сообщается в официальном сообществе администрации Тольятти во "ВКонтакте" в среду.

"В среду, 25 августа, на территории третьего квартала Тольяттинского участкового лесничества зафиксировано возгорание. В связи с порывистым ветром пожар быстро распространяется - по состоянию на 17:30 (16:30 мск) его площадь составила порядка 8 га", - говорится в сообщении.

Работу оперативного штаба на месте координирует глава города Николай Ренц. Для пожаротушения привлекаются дополнительная техника, бойлеры и бульдозеры.

По данным регионального ГУ МЧС, для тушения пожара привлечено 77 человек, 24 единицы техники, в том числе от МЧС России 52 человека, 13 единиц техники. На месте лесного пожара в Тольятти ИЛ-76 авиации МЧС России произвел одним вылетом два сброса по 21 тонне, тем самым остановив распространение, но локализация пока не объявлена, сообщили в пресс-службе.