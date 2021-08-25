Площадь активного горения леса в Нижегородской области за сутки сократилась почти вдвое

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 августа. /ТАСС/. Площадь активного горения нижегородских лесов за сутки сократилась на 58 га и составляет на данный момент 62 га. Об этом сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Все силы брошены на борьбу с лесным пожаром на границе Мордовского заповедника и Нижегородской области. Площадь активного горения лесов в Нижегородской области сократилась почти вдвое", - сказано в сообщении. За прошедшие сутки площадь активного горения уменьшилась на 58 га и составляет 62 га. Работы осложняются сухой и ветреной погодой.

"Пожарно-спасательные подразделения продолжают работать в круглосуточном режиме, окарауливая границы населенных пунктов. Проливают и дотушивают очаги пожара, а также производят минерализованные полосы", - добавили в пресс-службе. В зоне пожара работают пять бортов авиации.

По состоянию на 12:00 мск 25 августа совершено 48 сбросов общим объемом 183 тонны воды. Для ликвидации очагов в маловодных районах привлекаются три пожарных поезда. Продолжают работать комплексы "Шквал" и "Водолей".

В тушении задействована группировка в составе 1 271 человека и 252 единиц техники.